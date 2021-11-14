قادة العالم يجتمعون في باريس لإنقاذ العمليّة السياسيّة في ليبيا

باريس: هل ينجح المجتمع الدولي أخيرًا في إنقاذ ليبيا؟ هذا هو السؤال الذي كان يدور اليوم على ألسنة قادة الدول والحكومات بعد عدة محاولات فاشلة لإيجاد خارطة الطريق لإخراج ليبيا من النفق الطويل المظلم، بعد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي والقوى المركزية الليبية، لتتحوّل البلاد إلى أكبر أرض خصبة لجميع بؤر الإرهاب في العالم، ناهيك عن تواجد عصابات تهريب الاسلحة والإتجار بالبشر.

في الواقع، تشعر فرنسا بعقدة الذنب تجاه ليبيا وتريد إصلاح ما تسبّبت به من دمار وفوضى على يد رئيسها السابق اليميني المحافظ نيكولا ساركوزي، بعد أن شن حرباً شعواء ضد ليبيا مستعيناً بالرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وبرعاية حلف الناتو لإزاحة النظام الجماهيري الليبي، بعد أن أصبح القذافي مزعجاً لفرنسا في أفريقيا اثر مساهمته في انشاء الاتحاد الأفريقي وقيادة التمرد السياسي في القارة السمراء ضد الدول الغربية بشكل عام، وضد فرنسا بشكل خاص.

وقد حاول جاهداً خلفه الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند رأب الصدع وإصلاح البيت الليبي لكنه فشل فشلاً ذريعاً لوجود أطراف كثيرة في المعاجلة الليبية أبرزها ايطاليا، التي كانت ليبيا احدى اهم مستعمراتها، وتحاول هي الأخرى إصلاح جراح الماضي لكنها على أي حال عليمة بالشؤون الليبية اكثر من فرنسا، كما أن التركيبة الليبية عصية الفهم على فرنسا وعلى بعض الدول باستثناء دول الجوار الاقليمي وعلى رأسها مصر. ولهذا يحاول الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون صادقاً محو الذنب الفرنسي تجاه الشعب الليبي بعد أن تكرّر سيناريو العراق بشكل خطير وبسبب فرنسا.

يعي الرئيس ماكرون جيداً بأنّ الحل الفردي لن يجدي بعد أن فشل هو الآخر فشلاً ذريعاً في بداية ولايته الرئاسية حتى سخر منه الايطاليون والليبيون، حينما بادر إلى إعطاء حلولٍ سرعان ما تلاشت على أرض الواقع، ولهذا رأى بأن يقحم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمنظمات الدولية، كما دعا لأوّل مّرة جميع دول الجوار الاقليمي لليبيا لإيجاد صيغة توافقية تتماشى مع التركيبة الليبية وفعالة تعيد للبلاد وللشعب الأمن والإستقرار والرخاء.

وفي هذا الإطار، عقد اليوم الجمعة 12 نوفمبر مؤتمراً دولياً في باريس، وهو الثالث بعد مؤتمري عامي 2017 و 2018. ولكن هذا المرّة تحت رعاية باريس وروما وبرلين جمع فيه نحو 30 رئيس دولة وحكومة، وبعض المنظّمات الدوليّة والهيئات الاقليمية، بحضور أميركي رفيع بتواجد كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ما رفع منسوب الآمال بحل كما حضرت أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وماريو دراجي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية ومحمد المنفي رئيس مجلس الرئاسة الليبي، وعبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء وزير حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ،ونجلاء بودن رئيسة وزراء الجمهورية التونسية، وسيرجوي لافرو وزير خارجية الاتحاد الروسي، وإجنازيو كاسيس نائب الرئيس، ووزير خارجية الاتحاد السويسري ناصر بوريطة، ووزير خارجية المملكة المغربية أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ورمضان العمامرة وزير الخارجية شؤون الجمهورية الجزائرية، وهوبرتوس كنابان وزير خارجية هولندا، والشيخ شخبوط النهيان وزير الدولة في اتحاد الإمارات العربية المتحدة، وسلطان سعد المريخي وزير دولة قطر، وسادات أونال نائب وزير الخارجية التركي وغيرهم. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فحضر عن بعد عبر تقنية الفيديو.

كما حضر جوزيب بوريل ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية وإيريك تياري ، الأمين التنفيذي لمجموعة الساحل الخمس.

ووفق توضيحات قصر الاليزيه لـ "المجلة"، فإنّ المؤتمر من أجل ليبيا جزء من التزام الرئيس ماكرون بحل الآثار الدائمة للأزمة الليبية، إذ يهدف من خلاله إلى تقديم الدعم الدولي لليبيا وشعبها والمساهمة في استمرار الانتقال السياسي الذي بدأ، وكذلك تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية وفق الجدول المخطط لها في نهاية الشهر المقبل(24 ديسمبر).

ولا يزال إجراء الانتخابات لاختيار رئيس وبرلمان جديدين محل شك، إذ لم يتبق سوى 6 أسابيع فقط لإجراء التصويت المزمع وسط خلافات بين فصائل وهيئات سياسية متناحرة في الشرق والغرب على القواعد التي يستند إليها الجدول الزمني للانتخابات ومن يمكنه الترشّح فيها. كما يهدف المؤتمر إلى دعم الليبيين في مطالبتهم بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة خارج أراضيها.

أما على الصعيد الاقتصادي ، فأكد قصر الاليزيه لـ"المجلة" أن المؤتمر يذكّر بضرورة توحيد المؤسسات المالية الليبية، وتنفيذ توزيع عادل وشفاف لثروة البلاد.

وعلى الصعيد الإنساني، كرر المؤتمر التأكيد على الالتزام الجماعي بتعزيز دعم المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات العاجلة ومكافحة الاتجار بالبشر.

وقد شدد البيان الختامي لمؤتمر باريس لدعم ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها، ولوّح بفرض عقوبات على من يحاول عرقلة الانتخابات، كما دعا جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بتنفيذ خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية التي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا القادة المشاركون أعضاء المؤتمر في بيانهم الى تنفيذ عملية سياسية يحققها الليبيون ويقودونها بأنفسهم بمساندة الأمم المتحدة من شأنها أن تفضى إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وجدّد المؤتمر تأكيده على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ووحدتها الوطنية.