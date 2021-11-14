قبل ساعات من قمة بين بايدن ونظيره الصيني تحذير من واشنطن لبكين 

14 نوفمبر , 2021

واشنطن: قبل ساعات من قمّة افتراضيّة مقرّرة الإثنين بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ، وجّهت الولايات المتحدة تحذيراً إلى الصين بشأن تايوان، حيث أعرب وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن في اتّصال مع نظيره الصيني وانغ يي «عن قلقه إزاء الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي المتواصل لجمهوريّة الصين الشعبيّة ضدّ تايوان»، حسب بيان لوزارة الخارجيّة الأميركيّة.

ويعقد بايدن وجينبينغ اجتماعاً عبر الفيديو الإثنين، هو الثالث بين رئيسي الدولتين، بينما تتراكم الخلافات بين واشنطن وبكين اللتين تبدي كل منهما حزما في مواقفها بشأن ملفات عدة بينها تايوان. وتهدف المحادثة بين بلينكن ووانغ إلى التحضير للقمة بين الرئيسين.

ودعا بلينكن «بكين إلى الانخراط في حوار هادف» لحل خلافاتها مع تايبيه «سلميًا ووفقًا لرغبات الشعب في تايوان ومصالحه»، حسب الخارجية الأميركية.

وبعد تصريحات بايدن الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتدخل إذا هاجمت الصين الجزيرة، عاد الدبلوماسيون الأميركيون إلى خط تقليدي وأكثر حذراً، مضاعفين التحذيرات ومشددين على إرادتهم «ردع» بكين عن أي تدخل عسكري.

