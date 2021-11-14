سيف الإسلام القذافي قدّم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

ليبيا: قدّم سيف الإسلام القذافي الأحد ترشيحه رسمياً للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في نهاية الشهر المقبل، كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في بيان.

وجاء في البيان «المرشح سيف الإسلام القذافي تقدم للترشح لرئاسة الدولة وتقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، مستكملاً المصوغات القانونية».

كما استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به بمدينة سبها، وفق البيان.