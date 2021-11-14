وزير الصحة الجزائري: بلادنا على أبواب موجة رابعة لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

أكد وزير الصحة والسكان الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، أن بلاده على أبواب موجة رابعة لانتشار فيروس كورونا، لكنه لفت إلى أنها لم تدخلها حتى الآن.



وحسب تصريحات لموقع النهار الجزائري قال بن بوزيدر: "الجزائر لم تدخل بعد الموجة الرابعة، إلا أن المؤشرات الموجودة تؤكد أننا على أبوابها".

تصريحات الوزير الجزائري، جاءت خلال رده على أسئلة الصحفيين على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري.

وعما يمكنهم فعله كوزارة معنية قال وزير الصحة الجزائري: "نحن متخوفون من موجة رابعة، ونعمل مع المجلس العلمي لمواجهتها"، لافتا إلى أن "الجزائر استطاعت أن تتجاوز الموجات الثلاثة السابقة لفيروس كورونا".

وشدد الوزير قائلا: "علينا الاستعداد لموجة رابعة محتملة لفيروس كورونا، في ظل ما يحدث في العالم، كما يمكن للوضعية أن تتفاقم وتُعقد حالة مرضى السكري"، مشيرا إلى أن "التلقيح الطريقة الأفضل للحماية من مضاعفات الكوفيد لكل فئة تعاني من أمراض مزمنة".

وأبدى بن بوزيد تخوفه من عودة ارتفاع إصابات فيروس كورونا بالبلاد. لافتا إلى إمكانية العودة للحجر الصحي، لكنه أكد أنها شأن سياسي.

وأوضح وزير الصحة المغربي أن وزارته حضرت بطريقة جيدة لتلك الموجة "من توفير الأكسجين والأدوية والطاقم الطبي".

وقال الوزير إن وزارته ستقوم باستيراد "7 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال شهر ديسمبر/ كانون الثاني المقبل".