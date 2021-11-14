ولي عهد أبوظبي يستقبل وزير خارجية الهند ويبحثان العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم وزير الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.



ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بزيارة وزير الشؤون الخارجية الهندي متمنيا له زيارة موفقة للدولة.

ونقل الوزير الضيف تحيات دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والرقي.

وحمله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى رئيس وزراء الهند وتمنياته لبلده وشعبه دوام التطور والنماء والاستقرار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات جمهورية الهند وسبل تطويرها وتنمية آفاقها بما يعزز مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما الصديقين.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و وزير الشؤون الخارجية الهندي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.