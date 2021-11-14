أوروميا الإثيوبية تفرض حظراً للتجوال بسبب صراع تيجراي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

فرضت منطقة أوروميا الإثيوبية، التي تحيط بالعاصمة، أديس أبابا، حظر التجوال الليلي، وسط الصراع المستمر بين القوات الحكومية وقوات من منطقة تيغراي الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.



وقال أدوجنا أحمد،رئيس مكتب النائب العام، في منطقة أوروميا هاتفياً، اليوم الأحد إنه طلب من السكان، البقاء في المنزل، وأغلقت المنشآت أبوابها، بين الثامنة مساء والخامسة والنصف صباحاً.

وتعد الخطوة، الأحدث، في حرب مستمرة منذ عام، أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف الآخرين، ودفعت الأمم المتحدة للتحذير من خطر تعرض أكثر من 400 ألف للمجاعة.

ويُذكر أن مسلحي تيغراي، باتوا على بعد حوالي 200 ميل من أديس أبابا.