المحكمة الجنائية الدولية تصدم سيف الإسلام القذافي بعد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية

الشارقة - اميمة ياسر -

علّقت المحكمة الجنائية الدولية على ترشح نجل الزعيم الليبي الراحل، سيف الإسلام القذافي، في انتخابات الرئاسة القادمة.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكرت قناة "ليبيا الأحرار" اليوم الأحد، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها في عام 2011 بحق نجل الزعيم الليبي الراحل، لا تزال سارية.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم المحكمة، فادي العبدالله، قوله في حديث لها: "سيف الإسلام القذافي صادر بحقه أمر قبض منذ 2011 وما زال ساريا حتى الآن".

وبحسب القناة، أشار المتحدث إلى أن المحكمة تمتنع على التعليق على أي شأن سياسي، غير أن الوضع القانوني لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أمامها لم يتغير.

يأتي هذا في أعقاب تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية المقرر تنظيمها في شهر ديسمبر القادم واستلامه بطاقته الانتخابية.