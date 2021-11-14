فروع منظمة خريجي الأزهر بالخارج تطلق حملة "الوقاية من الإرهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أطلقت فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالخارج، حملة (الوقاية من الإرهاب)، والتي تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، والرد على الشبهات التي يروج لها المتطرفون.

وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم الأحد - أن الحملة تناقش خطورۃ الفکر المتطرف الإرھابي، وکیفیة الوقایة والتحصن من ھذا الفکر، مع توضيح الفكر الوسطي الأزهري، الذي يبين صحيح الدين، ويرسخ لقيم السلام والتسامح والمحبة والإخاء.

وفي إطار الحملة، قام فرع المنظمة بدولة تشاد بتسيير قافلة دعوية للنازحين بالمناطق الحدودية وعقد لقاءات مع شيوخ القبائل للتعرف على معوقات العمل الدعوي في هذه المناطق، كما تضمنت القافلة عددا من الفعاليات، حيث عقدت ندوة بعنوان "تصحيح المفاهيم المغلوطة"، شارك بها سليمان مسار - رئيس فرع المنظمة بتشاد، وأحمد محمد صالح - عضو فرع المنظمة.

وأكد رئيس الفرع ،خلال الندوة، أن القضاء على الأمية لا يقل أهمية عن مواجهة التطرف، فالأمّيّة تفسد الفكر الإنساني، وهي تعد من أهم التحديات التي تواجه المجتمع التشادي، موضحا أن نسبة كبيرة من أبناء هذه المنطقة لا يجيدون القراءة والكتابة مما سهل على الجماعات المتطرفة استغلالهم خاصة الأطفال والفتيات.

وتأتي الحملة في إطار خطة المنظمة، لمواجهة الفكر المتطرف، ونشر الفكر الأزهري الوسطي الصحيح، بعدد من الفعاليات والأنشطة في فروع المنظمة بمختلف الدول في الخارج.​