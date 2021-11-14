وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية بالمحافظات غير المستقرة جويًّا ‏آمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
تابع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مديرية تموين أسوان، اليوم الأحد، الموقف من السلع الغذائية وعمل المخابز بالمحافظة.
وأكد مدير المديرية لوزير التموين أن المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم آمن، مشيرًا إلى وجود احتياطي كبير من تلك السلع يصل في مخازن الشركة المصرية إلى ثلاثة أشهر، مضيفًا أن الأيام الماضية لم يتوقف فيها عمل المخابز نهائياً، مشيراً إلى أن التنسيق الكبير بين وزير التموين ومحافظ أسوان أسهم في تعدي الأزمة في عمل المخابز؛ سواء بتوفير المياه عبر تنكات شركة المياه بالمحافظة بالأماكن التي قُطعت عنها أو بتشغيل محولات الكهرباء للمخابز بالأماكن التي قُطع عنها التيار الكهربائي.
وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين وجه رئيسَي شركتَي الجملة (العامة- المصرية) بضخ كميات كبيرة من السلع التي تُصرف على بطاقة الدعم بالمحافظات الساحلية والمحافظات التي سوف تتعرض إلى أمطار كثيفة، مشددًا في توجيهه على أن يتعدى المخزون الاستراتيجي من تلك السلع ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن وزير التموين وجَّه أيضًا بتوفير كل السلع الغذائية بالمجمعات بتلك المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تتلقى لحظة بلحظة الموقف السلعي بمحافظة أسوان التي تعرضت اليومين الماضيين إلى أمطار كثيفة، وكذلك المحافظات الساحلية المعرضة إلى سقوط الأمطار.
ونوه الدكتور محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، بأن بمحافظة أسوان (17) فرع جملة و(40) ملحقًا أخرى بإجمالي (57) مخزنًا، مشيرًا إلى أن المحافظة يوجد بها رصيد من السكر يصل إلى 3500 طن، و2100 طن زيت و1050 طن أرز، بخلاف السلع الحرة الأخرى، مضيفًا أنه جار زيادة المخزون الاستراتيجي من تلك السلع بأسوان تحسباً لأي طارئ.