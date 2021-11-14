تكليف "حسام عبدالغفار" متحدثا رسمياً لوزارة الصحة خلفا لخالد مجاهد (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور حسام عبدالغفار، بالقيام بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلفا للدكتور خالد مجاهد.

وأصدر القائم بأعمال وزير الصحة، قرارا اليوم الأحد حمل رقم "584 لسنة 2021"، ونص في مادته الأولى على "تكليف الدكتور حسام أحمد عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بالقيام بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والإشراف على المركز الإعلامي للوزارة".

كما نص القرار على أن "يكون لـ(عبدالغفار) وحده دون غيره الإدلاء بالتصريحات الرسمية الصادرة عن الوزارة بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية".