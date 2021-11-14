الفيصل يطلع على تحضيرات اجتماع روسيا والعالم الإسلامي

واستمع الفيصل إلى شرح عن تحضيرات وزارة الخارجية لاستضافة اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» تحت شعار «الحوار وآفاق التعاون»، الذي تستضيفه مدينة جدة يوم الأربعاء التاسع عشر من الشهر الجاري الموافق 24 نوفمبر الحالي.
ويأتي الاجتماع في إطار مبادرة المملكة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، حيث تستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافة دورته الرابعة في جدة عام 2008، حضر اللقاء أمين عام اللجنة المنظمة للاجتماع، السفير سلطان السلطان وأعضاء اللجنة.
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