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هزة أرضية في الإمارات

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2021 2:47 مساءً

هزة

شعر سكان عدد من مدن دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بهزة أرضية استمرت لفترة غير محددة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، بأن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غرب بندر عباس في إيران، على عمق 10 كيلومترات في الساعة 16:07 مساء بالتوقيت المحلي.

وأبلغ سكان في مناطق واسعة بالإمارات عن شعورهم بالهزة الأرضية.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد استمر الزلزال لنحو 20 ثانية، وهو وقت طويل في الزلازل؛ ما أثار حالة فزع واسعة بين السكان الذين هرعوا إلى الشوارع.

وذكر موقع وكالة مهر للأنباء، أنه إضافة لبندر عباس فقد شعر سكان في مدينتي ميناب وقشم بالزلزال.

وإيران واحدة من البلدان الأكثر تعرضا للزلازل في العالم؛ لوقوعها على خطوط صدع رئيسية. وفي عام 2003، أسفر زلزال قوته 6.6 درجة في إقليم كرمان عن مصرع 31 ألف شخص وتدمير مدينة بم القديمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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