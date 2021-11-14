إيران تسجل 125 وفاة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، تسجيل 125 حالة وفاة و6143 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت الوزارة اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 6037000 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 128167 حالة وفاة.