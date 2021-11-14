عاجل.. مباحثات إماراتية يونانية قبرصية يتصدرها التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مباحثات مع نظيريه اليوناني والقبرصي، بحثت التعاون المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في دبي، وزيري خارجية اليونان نيكوس ديندياس، وقبرص نيكوس خريستودوليديس.

وتناولت المباحثات، علاقات الشراكة والتعاون بين الدول الثلاث، والجهود المبذولة لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بحث الوزراء الثلاثة، القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوزيري خارجية قبرص واليونان، مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الدول الثلاث، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبهما، أكد وزيرا خارجية اليونان وقبرص، على أهمية هذا الاجتماع الثلاثي ودوره في تطوير وتعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويعود بالخير على شعوبها.