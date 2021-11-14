فيصل بن فرحان: لا نرى أي فائدة من التعامل مع لبنان حاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية ولا ترى فائدة من ذلك حاليا.



تأكيد سعودي أزاح وزير الخارجية الستار عنه خلال مقابلة مع قناة فرانس 24 التلفزيونية أذيعت أمس السبت.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "لا نرى أي فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية".

وجدد دعوته للطبقة السياسية في لبنان إلى إنهاء "هيمنة" مليشيات حزب الله المدعومة من إيران.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية طاحنة في ظل ارتفاع نسبة الفقر نتيجة سياسة مليشيات حزب الله في أزمة دول الخليج.

وكان آخر ما قام به حزب الله هو رفضه استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي الذي أدلى بتصريحات مسيئة للسعودية في حربها باليمن.

ويمثل موقف مليشيات حزب الله "حجر عثرة" في وجه كل الدعوات المطالبة بنزع فتيل الأزمة عبر استقالة قرداحي.

كان الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي قال إن استقالة وزير الإعلام اللبناني كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة بين بيروت والرياض.

وأدت تصريحات قرداحي إلى أزمة بين لبنان ودول الخليج التي اتخذت قرارا بسحب سفرائها ودبلوماسييها من لبنان، كما طلبت معظمها من مواطنيها مغادرة هذا البلد.

فيما لا يزال قرداحي رافضا تقديم استقالته من الحكومة رغم طلب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منه هذا الأمر.

ويأتي موقف قرداحي المتصلب مدعوما من حزب الله ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية (حليف الحزب) الذي دعم قرداحي لتسميته لتولي الوزارة.