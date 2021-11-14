حريق بمستشفى لعلاج كورونا في بلغاريا ومقتل ثلاثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون إن ثلاثة رجال لقوا حتفهم في حريق اندلع بجناح لعلاج مرضى كوفيد-19 في مستشفى بمدينة سليفن جنوب بلغاريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.



واندلع الحريق، الذي تم إخماده بسرعة، الساعة 0040 بتوقيت غرينتش تقريبا في إحدى الغرف. وقال فلاديمير ديميريف، رئيس إدارة السلامة من الحرائق إنه تم نقل ستة مرضى في غرف مجاورة إلى أجنحة أخرى بالمستشفى.

وعثر رجال الإطفاء على اثنين من القتلى، وأصيب المريض الآخر بحروق بالغة وتم نقله إلى مستشفى آخر حيث لفظ أنفاسه في وقت لاحق.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه جاري التحقيق في سبب الحريق، لكن السبب الأكثر احتمالا هو سيجارة أشعلها أحد المرضى.

ويعالج أكثر من 8000 مريض بكورونا في المستشفيات في بلغاريا بينهم 700 مريض في وحدات العناية المركزة يتلقون العلاج.

وتشهد بلغاريا أدنى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي وأحد أعلى معدلات الوفاة بكوفيد-19 بين دول التكتل. وبلغت الإصابات اليومية مستويات قياسية في أكتوبر تشرين الأول الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على مستشفيات البلاد.