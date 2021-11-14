تفكيك شبكة لداعش قبل تنفيذها لعملية إرهابية بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، تفكيك شبكة إرهابية والقبض على ثلاث أشخاص في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار العراقية.



وقال المصدر وفقا لموقع "السومرية نيوز" الإلكتروني، إن "معلومات دقيقة وردت لمديرية الاستخبارات العسكرية تفيد بوجود شبكة إرهابية ناشطة ضمن قضاء الفلوجة تقوم بالتخطيط لعملية إرهابية داخل القضاء".

وأضاف أنه "وبعد استحصال الموافقات الأصولية من قاضي الإرهاب على الفور توجه ضابط الاتجاه الغربي لمديرية الاستخبارات، حيث تم اعتقال الإرهابين كل من (طالب المحمدي يسكن قضاء الفلوجة الصقلاوية، الإرهابي علي المصلحي يسكن قضاء الفلوجة حي الجولان، والإرهابي كاظم المحمدي يسكن قضاء الفلوجة حي الجولان)".

وأوضح المصدر، إنه "تم تسليم المتهمين أعلاه إلى شعبة الاستخبارات بوصل استلام رسمي لغرض إحالتهم إلى جهة الطلب".