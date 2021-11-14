إندونيسيا.. إخماد حريق نشب في مصفاة بمقاطعة جاوة الوسطى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت شركة "برتامينا" الإندونيسية للنفط والغاز الطبيعي والتعدين اليوم الأحد أنه تم إخماد حريق، اشتعل في خزان وقود، في مصفاة، تابعة للشركة، في مقاطعة "جاوة الوسطى".



وقال ديوكو بريونو، مدير الشركة، التي تدير المصنع، في إيجاز صحفي افتراضي إن الحريق، الذي اشتعل حوالي الساعة السابعة والثلث مساء، بالتوقت المحلي، أمس السبت، لم يعرقل العمليات في مصفاة "سيلاكاب"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ولم تتوقف إمدادات الشركة من الوقود وغاز البترول المسال للمستهلكين كما أن المخزون كاف.

ولن يكون للحادث أي تأثير على خطط إنتاج الشركة.

ومصفاة "سيلاكاب" واحدة من ست مصافي لشركة "برتامينا" ولديها القدرة على معالجة 270 ألف برميل من النفط الخام، يوميا، مع 228 صهريج تخزين.

وهذا ثالث حريق، في مصفاة شركة "برتامينا" هذا العام. وكان حادث مماثل قد وقع في منشأة "سيلاكاب" في يونيو الماضي. وفي مارس الماضي، توقفت العمليات في مصفاة "بالونجان" بعد نشوب حريق. وتم إخماده، بعد ذلك بيومين.