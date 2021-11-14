سيف الإسلام القذافي يترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قدم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، اليوم الأحد، ملف ترشحه في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر/ كانون الأول، بحضوره إلى مقر مفوضية الانتخابات في مدينة سبها غربي البلاد.



وكانت مصادر ليبية مقربة من سيف الإسلام القذافي، أكدت في وقت سابق، أنه أعد الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات.

وأشارت إلى أنه سيحسم قرار ترشحه لرئاسة ليبيا بعد انقضاء مؤتمر باريس الذي اختتم أعماله أول أمس الجمعة، وهو ما حدث بإعلانه الترشح.

وبحسب سجل بأسماء الناخبين الليبيين فإن سيف الإسلام القذافي سجل بياناته في وقت سابق، كخطوة أساسية للترشح وفقا للعين.

وورد اسم سيف الإسلام معمر القذافي، في الصفحة رقم 16 من كشوفات الناخبين بمدرسة الجمهورية للتعليم الأساسي، ورقم المركز الانتخابي 21021 بمدينة سبها حي الجديد جنوبي البلاد، حيث يتركز مؤيدوه.

ويشترط للترشح سواء للانتخابات الرئاسية أو النيابية الليبية المقبلة، أن يكون المرشح قد سجل بياناته في سجل الناخبين، وهو ما أكده السجل.