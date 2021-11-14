القوى العاملة: تحصيل 768 ألف جنيه مستحقات مصري متوفي بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري توفي بالرياض.

وبحسب بيان اليوم، بلغت المستحقات حوالي 183ألفاً و454 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 768 ألفاً و672 جنيها مصريا تقريبا.

وكان الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفي "سيف. م. ح.ع" وكان يعمل مهندسا ميكانيكا بشركة استثمارية بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات المصري المتوفي بالرياض، وذلك بعد تقدم نجله وطلب مساعدته في تحصيل مستحقات والده المتوفي من الشركة، وبعد التواصل مع إدارة الشركة وتصفية المستحقات المالية المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة تم تحويل مبلغ 183ألفاً و454 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 768 ألفا و672 جنيهاً مصرياً تقريبا من الشركة لحساب نجل المتوفي بمصر مباشرة.