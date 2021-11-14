سيول أسوان.. بيان برلماني يطالب الحكومة بحلول عاجلة لآثار الكارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، بشأن الكارثة الطبيعية التي ضربت محافظة أسوان.

وأشارت عبدالنبي، في بيانها العاجل، إلى الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة وما أدت إليه من سقوط ودمار العديد من منازل محافظة أسوان وتشريد العديد من الأهالي والأسر الأسوانية، وأيضا إصابة ما يزيد على 400 شخص من لدغات العقارب، واقتلاع الأشجار من جذورها وسقوطها على الكثير من السيارات واقتلاع أعمدة الإنارة، مما تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه لأكثر من 24 ساعة.

وطالبت النائبة ريهام عبدالنبي، بزيارة عاجلة من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين للمحافظة للتوصل لحلول عاجلة للمشكلات التي خلفتها هذه الكارثة الطبيعية.

وأوضحت أنها ومنذ بداية الكارثة، بذلت جهودا للتنسيق مع الجهات التنفيذية وعلى رأسها محافظة أسوان، للتعامل مع الأزمة التي طرأت على المحافظة وبحث سبل الخروج منها.