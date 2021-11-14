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الأبواب والبنود يثيران الجدل خلال مناقشة مشروع قانون المالية.. ومعيط يرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رفض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اقتراح النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بحذف مصطلح البنود من مادة الإصدار من مشروع قانون المالية العامة الموحد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وقال معيط إن مصطلح الأبواب والبنود اقتصادي وأشمل، ويمكن التعامل معه بحرية، ولا يمكن أن يكون بنودًا فقط؛ ولكن بنود وأبواب في العمل الاقتصادي.

ووافق رئيس المجلس على رأي وزير المالية، مؤكدًا أن يكون التحرك بين الأبواب وليس البنود.

ورفض المجلس اقتراح النائب عبد المنعم إمام، بعد عرضه خلال الجلسة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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