عبد الحميد الدبيبة : سأسلّم السلطة إن أُجرِيت إنتخابات نزيهة في ليبيا

اسماعيل عبد الحي - قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة إنه سيسلم السلطة إذا أُجريت إنتخابات "بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف"، جاء ذلك في تصريح للدبيبة خلال مؤتمر صحفي في باريس عقب مؤتمر دولي بشأن ليبيا.

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أيضا خلال المؤتمر الصحفي، إن المجلس سيسلم السلطة إذا "إستطاعت مفوضية الإنتخابات تنظيم إنتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر".

وأضاف المنفي "لا يوجد أي خلاف على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".

وكانت قوى عالمية قد إتفقت خلال المؤتمر على أنها ستضغط في إتجاه فرض عقوبات على أي جهة أو شخص يعطل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي قد قال إن الأطراف الليبية يتعين عليها الإتفاق على قانون إنتخابي جديد في أسرع وقت ممكن لإجراء تصويت على مستوى البلاد كما هو مخطط له في 24 ديسمبر.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد أن شارك في إستضافة مؤتمر ليبيا في باريس "الليبيون يريدون التصويت... لكن هناك ضرورة لوجود قانون إنتخابي وهو أمر أساسي لإجراء الانتخابات".

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام المؤتمر أن على تركيا وروسيا أن تسحبا المرتزقة من ليبيا "دون تأخير" لأن وجودهم "يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها".

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال المؤتمر الصحافي "هناك نوع من التردد لدى الجانب التركي. من الجيد أن نشهد بداية إنسحاب، سيكون ذلك مثالا. لقد بدأت الأمور تتحرك".

وفيما تظهر تركيا تباطؤا في إعلان إلتزام سحب قواتها، ينفي الكرملين إرسال أي عسكريين أو مرتزقة إلى ليبيا وأي صلة له بمجموعة "فاغنر".

سكاي نيوز عربية