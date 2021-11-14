سيف الإسلام القذافي يقدم ملف ترشحه شخصيًا لرئاسة ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

قدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد، ملف ترشحه لرئاسة البلاد شخصيًا، لمفوضية الانتخابات في سبها، جنوب ليبيا.

وبهذا الإجراء أنهى سيف الإسلام القذافي، الجدل حول ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال مدير إدارة التواصل والتوعية بالانتخابات في المفوضية العليا للانتخابات، خالد المناعي، لقناة ”ليبيا الأحرار: ”إنّ سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدّم أوراق ترشحه للرئاسة في فرع المفوضية، بمدينة سبها“.

وتأتي هذه الخطوة، بعد تضارب الاحتمالات بشأن تقديم القذافي الابن، ترشحه لهذا الاستحقاق الانتخابي، لا سيما بعد عودة محمد أحمد الشريف، أمين عام جمعية الدعوة الإسلامية سابقًا، إلى ليبيا، بعد أن غادرها سنة 2016، وتداول أنباء عن دعم سيف الإسلام له، كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

لكن المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، أحمد قذاف الدم اعتبر أن ما يتم تداوله غير صحيح، وقال في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إنّه لو تم السماح لسيف الإسلام بالترشح سينجح بلا شك، في إشارة ضمنية إلى أن سيف الإسلام لا يزال مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية.

وقال قذاف الدم إنّ الدكتور شريف رجل فاضل ومحسوب على ثورة الفاتح من سبتمبر“ مضيفا أنّ ”المهم أن تجري الانتخابات وتعود ليبيا إلى الليبيين مهما كانت النتيجة، وذلك هو الأساس لأننا نبحث عن وطن لا عن السلطة“ وفق تعبيره.

وكان مصدر آخر مقرب من نظام القذافي رفض الكشف عن هويته لـ ”إرم نيوز“ قال إن مشاورات جرت في الأيام الأخيرة مع سيف الإسلام للدفع نحو تقديم ترشحه للاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة ”نوفا“ الإيطالية للأنباء أن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سيعقد مؤتمرا صحفيا حول الانتخابات، ومن المتوقع أن يتحدث إلى الصحافة الأسبوع المقبل في إحدى الدول المجاورة لليبيا، بحسب تعبيرها.

ولم تفصح الوكالة الإيطالية للأنباء عن مصادرها، وقالت إن سيف الإسلام القذافي قد يعلن دعمه لأحد المرشحين للرئاسة كبديل لترشحه، وفق قولها.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت الأحد الماضي فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 8 إلى 22 نوفمبر / تشرين الثاني الحالي، على أن يجري الدور الأول من هذه الانتخابات يوم 24 ديسمبر / كانون الأول 2021 ويجري الدور الثاني تزامنا مع الانتخابات البرلمانية خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين من موعد 24 ديسمبر / كانون الأول المقبل.