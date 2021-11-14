شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 في حريق بمستشفى مخصص لعلاج كورونا في بلغاريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون إن ثلاثة رجال لقوا حتفهم في حريق اندلع بجناح لعلاج مرضى كوفيد-19 في مستشفى بمدينة سليفن جنوب بلغاريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

واندلع الحريق، الذي تم إخماده بسرعة، في إحدى الغرف. وقال فلاديمير ديميريف، رئيس إدارة السلامة من الحرائق إنه تم نقل ستة مرضى في غرف مجاورة إلى أجنحة أخرى بالمستشفى.

وعثر رجال الإطفاء على اثنين من القتلى. وأصيب المريض الآخر بحروق بالغة وتم نقله إلى مستشفى آخر حيث لفظ أنفاسه في وقت لاحق.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه جاري التحقيق في سبب الحريق، لكن السبب الأكثر احتمالا هو سيجارة أشعلها أحد المرضى.

ويعالج أكثر من 8000 مريض بكورونا في المستشفيات في بلغاريا بينهم 700 مريض في وحدات العناية المركزة يتلقون العلاج.