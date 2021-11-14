انت الان تتابع خبر نجل الراحل معمر القذافي يقدم ملف ترشحه شخصيًا لرئاسة ليبيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد، ملف ترشحه لرئاسة البلاد شخصيًا، لمفوضية الانتخابات في سبها، جنوب ليبيا.