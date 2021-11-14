غوتيريش يحذر من ان الكارثة المناخية لا تزال ماثلة رغم التوصل إلى اتفاق غلاسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن الكارثة المناخية لا تزال ماثلةرغم التوصّل إلى اتّفاق على تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري في غلاسكو الإسكتلندية بعد مفاوضات عسيرة في ختام قمة المناخ "كوب 26"التي استمرّت أسبوعين.



وقال غوتيريش في بيان له أنّ المؤتمر العالمي للمناخ انتهى بخطوات إلى الأمام مرحّب بها، ولكنّ ذلك ليس كافياً"..متطرقاً الى إنهاء الإعفاءات على مصادر الطاقة الأحفورية والاستغناء عن الفحم وفرض ضريبة على الكربون، وتأمين المساعدة المالية للدول الأشد فقرا.

وأضاف غوتيريش "ان النصوص التي تم تبنيها هي تسوية، وتعكس المصالح والوضع والتناقضات وحال الإرادة السياسية الراهنة في العالم، والمؤسف أن الإرادة السياسية المشتركة لم تكن كافية لتجاوز التناقضات العميقة".

ووُجّهت أصابع الاتّهام إلى الدول الغنيّة التي تقاعست عن تقديم التمويل اللازم للدول الفقيرة المعرّضة لأخطار الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار والحرائق والعواصف.

وقال رئيس قمّة (كوب-26) البريطاني ألوك شارما في كلمة إلى الوفود المشاركة "حان الآن وقت اتخاذ القرار والخيارات التي أنتم بصددها ذات أهمّية حيويّة ".

وقال مراقبون إنّ الاتّفاق لم يُقدّم ما هو مطلوب لتجنّب الارتفاع الخطير ومساعدة الدول على التكيّف أو تعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث المنتشرة على مستوى العالم".

واعتبرت المفوّضية الأوروبية أنّ ميثاق غلاسكو الذي تبنّته 200 دولة في مؤتمر كوب-26 السبت أبقى على أهداف اتّفاق باريس حيّة، من خلال منحنا فرصة للحدّ من ظاهرة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئويّة.

من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت الاتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه في قمّة كوب-26 للمناخ بأنّه "خطوة كبيرة إلى الأمام"، لكنّه حذّر من أنّ هناك عملا "كثيرا يتوجّب فعله" في السنوات المقبلة.