عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأردن يبحثان التطورات الإقليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني.



وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وتناول الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، والحرص على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

واتفق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأيمن الصفدي، على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا والتحديات المشتركة.