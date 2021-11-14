شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات جديدة بكورونا في تايوان والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز قوله إن حالات الإصابة الثماني القادمة من الخارج لثلاثة ذكور وخمس إناث، وصلوا جميعا إلى تايوان، في الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر.
وأربعة من هؤلاء، وصلوا من إندونيسيا، بينما اثنان، من ميانمار. والشخصان الآخران، وصلا من ماليزيا وفيتنام على التوالي.
وقال المتحدث باسم المركز، تشوان جين-هسينج إن هناك أربع حالات إصابة لأشخاص تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، بشكل كامل، اثنان، قدما من إندونيسيا والمريض الثالث من ماليزيا، الذين تم تطعيمهم بجرعتين من لقاح "سينوفاك". وحالة الإصابة الرابعة لشخص، حصل على جرعتين من لقاح "بيونتيك" في إندونيسيا.
وذكر المركز أنه مع عدم تسجيل أي حالات وفاة اليوم، مازال عدد الوفيات المؤكدة بسبب الفيروس، عند 848 .