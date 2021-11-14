شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. بدء تلقيح الأطفال ضد كورونا يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الأسترالية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ في إعطاء اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" للأطفال تحت 12 عامًا في شهر يناير القادم.

ونقلت صحيفة "كانبرا تايمز" الأسترالية عن وزير الصحة جريج هانت، قوله "إن فرقا طبية لا تزال تراجع بيانات الصحة والسلامة الخاصة بالتطعيمات التي سيتم إعطاؤها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، ومن المستبعد أن يتخذوا قرارًا هذا العام".

وأوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الشهر باستخدام لقاح "فايزر" على نطاق واسع في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا، بعد أن تم ترخيصها من قبل إدارة الغذاء والدواء