شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. كرتشمر : قلقون من زيادة عدد الوفيات خلال الموجة الرابعة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية عن تخوفه من وفاة عدد من الأشخاص خلال الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا المستجد على نحو يزيد على ما كان عليه في الموجات السابقة.

وقال ميشائل كرتشمر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "نحن فقط في بداية شتاء قاس: الموجة التي أمامنا حاليا سوف تفوق جميع الموجات السابقة".

وتابع السياسي الألماني البارز قائلا: "سوف توقع هذه الموجة الرابعة المزيد من الضحايا، بما في ذلك أيضا المزيد من الوفيات، على نحو أكثر من أي شيء عرفناه من قبل".

وأراد كرتشمر بتصريحاته تهيئة الأشخاص في ألمانيا إلى أن هذا الوضع المحتدم سوف يستمر لشهور، وقال: "نعلم من العام الماضي: أنه يتعين علينا الصمود حتى عيد الفصح. هذه الموجة لن تنته قبل ذلك".

وأشار إلى أن ألمانيا لا يزال لديها فرصة للحيلولة دون إغلاق خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، ودعا لتطبيق قاعدة "جي2" في جميع أنحاء ألمانيا، والتي تنص على السماح للمطعمين أو المتعافين فقط، بالدخول إلى الأماكن العامة مثل الفعاليات أو المطاعم.

وشدد كرتشمر أيضا على ضرورة الحد من المخالطات وإلغاء كثير من الفعاليات الكبرى مثل أسواق عيد الميلاد قدر الإمكان.