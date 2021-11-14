العاصمة الهندية تغلق مدارسها لأسبوع بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء

نيودلهي: قرّرت مدينة نيودلهي السبت إغلاق مدارسها لمدة أسبوع بسبب تلوث الهواء الذي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في الأيّام الأخيرة.

وقال رئيس وزراء العاصمة الهنديّة أرفيند كيجريوال للصحافيين إنّه اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، ستغلق المدارس حتى لا يضطر الأطفال لتنشق هواء ملوّث.

وأظهرت البيانات الحكومية أنّ مستويات التلوّث في المدينة الضخمة بلغت 437 على مقياس من 500 درجة لمؤشر جودة الهواء.

وسيتعيّن على موظّفي الخدمة المدنيّة العمل من بعد، وقد حُثت الشركات الخاصة على أن تفعل ذلك قدر الإمكان.

كما ستتوقّف أعمال البناء لمدّة أربعة أيام ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، لوقف الانبعاثات الملوّثة من المواقع الخارجية.

وكانت مستويات التلوّث في نيودلهي أيضًا في المستوى الشديد أمس الجمعة، الأمر الذي دفع مجلس مكافحة التلوث المركزي إلى إصدار تحذير صحي وشيك.

يستمر حرق النفايات الزراعية في الولايات المجاورة لنيودلهي على الرغم من حظرها بقرار من المحكمة العليا.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة جودة الهواء السويسرية IQAir نُشر عام 2020، فإنّ العاصمة الهندية التي يسكنها 20 مليون نسمة هي الأكثر تلوثًا في العالم بسبب مصانعها والازدحام المروري والحرائق الزراعية التي تُشعل كل شتاء.