إيطاليا.. تسجيل 53 وفاة و8544 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 53 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا امس السبت، مقابل 68 في اليوم السابق.



كما سجلت الوزارة 8544 إصابة جديدة صعودا من 8516 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا إجمالا 4.8 مليون إصابة و132739 وفاة منذ تفشي المرض فيها في فبراير من العام الماضي وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.