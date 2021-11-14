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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا.. تسجيل 53 وفاة و8544 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 53 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا امس السبت، مقابل 68 في اليوم السابق.
كما سجلت الوزارة 8544 إصابة جديدة صعودا من 8516 في اليوم السابق.
وسجلت إيطاليا إجمالا 4.8 مليون إصابة و132739 وفاة منذ تفشي المرض فيها في فبراير من العام الماضي وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.