البدء في تسليم الهند منظومات الدفاع الجوي "إس-400".. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني، اليوم الأحد، البدء في تسليم الهند منظومات الدفاع الجوي "إس-400".



وقال مدير المركز، دميتري شوجاييف، قبيل انطلاق معرض دبي الجوي الدولي: "بدأت عمليات تسليم المعدات الخاصة لنظام الدفاع الجوي إس-400 للهند، وفقا للموعد المحدد".

ووقعت روسيا والهند عقدا لتوريد منظومات "إس-400" في أكتوبر/تشرين الأول 2018، في صفقة تقدر بـ5.43 مليارات دولار.

وبذلك، تصبح الهند ثالث مشتر أجنبيا لهذه المنظومات بعد الصين وتركيا.

وتعد منظومات "إس-400" للدفاع الجوي جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى المضادة للطائرات.

وقد تم تصميم هذه المنظومة الدفاعية لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف فرط الصوتية.

وكانت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية أكدت أن استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن في المحيط الهادئ تواجه اختبارا كبيرا عندما تنفذ الهند صفقة منظومة "إس-400" الروسية.

ويتوقع أن تؤدي الصفقة إلى فرض عقوبات أمريكية على الهند في وقت تحاول فيه واشنطن التقارب مع نيودلهي.

ووفقا للصحيفة، كانت صفقة شراء خمسة أنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز S-400 مصدر قلق في واشنطن، لكن مع توقع التسليم سيضطر البيت الأبيض إلى النظر في كيفية إدارة العلاقة المعقدة بين البلدين.

وبموجب قانون "مكافحة أعداء أمريكا" من خلال العقوبات، الذي صدر عام 2017 بدعم واسع في الكونجرس، تعاقب الدول على عقد صفقات أسلحة كبيرة مع روسيا، ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم.

وحتى الآن، فإن الدولتين الوحيدتين الخاضعتين للعقوبات بموجب القانون هما تركيا والصين، على خلفية شراء نظام S-400 .