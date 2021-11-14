واشنطن تلوّح بعقوبات ضد من يعرقل الانتخابات الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

أكد السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيتخذان الموقف اللازم لمعاقبة أي شخص يدعو إلى العنف، قبل وأثناء أو بعد الانتخابات، مؤكداً اتخاذ ردود الفعل المناسبة تجاه أي شخص يسير في طريق تعطيل الانتخابات الليبية.



ووصف نورلاند في لقاء مع قناة "218" الليبية، الانتخابات بأنها مفتاح الاستقرار الوحيد في ليبيا، مؤكداً دعم الولايات المتحدة للعملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول)، وللشعب الليبي لضمان إنجازها في موعدها.

وأثنى نورلاند على جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واصفاً المفوضية بأنها “مؤسسة تقنية وتعمل بمهنية عالية، وقد مهّدت الطريق بكفاءة عالية لإجراء الانتخابات في موعدها. وأضاف نورلاند أن الولايات المتحدة لا تُفكّر في الوقت الحالي في فرض العقوبات على أي شخص بعينه حالياً، بل على مَن هم مستعدون لإثارة العنف أو الدعوة إليه، إما لإعاقة سير الانتخابات عندما تنطلق، أو للتشكيك في النتائج بعد ظهورها.

وأعرب نورلاند عن ثقة الولايات المتحدة من إجراء انتخابات ناجحة قبل حلول العام الجديد، مؤكداً أن إيجاد حكومة منتخبة ديمقراطياً في ليبيا، سينتج عنه توزيع أكثر عدلاً للثروة، وسيضع الشعب الليبي في مكانة أفضل، وأكثر ازدهاراً.