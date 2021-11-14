عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية العراق ويبحثان تعزيز التعاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.



كما تناول الجانبان خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بنظيره العراقي، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية علاقاتها الثنائية مع العراق على مختلف الأصعدة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما أكد حرص دولة الإمارات على أمن واستقرار العراق ودعمه ومساندته في مساعيه نحو الاستقرار والتنمية، معربا عن تمنياته للعراق وقيادته وشعبه بالأمن والازدهار والرخاء.

من جانبه، أشاد حسين بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، مثمنا مواقف دولة الإمارات الداعمة للعراق وشعبه.

كما توجه وزير الخارجية العراقي بالتهنئة إلى دولة الإمارات بمناسبة اختيارها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" عام 2023.