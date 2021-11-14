عاجل.. ‎الإمارات تدعو لتوحيد الجهود الدولية لدعم تطلعات الشعب الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة الإماراتي، إن بلاده تدعو لتوحيد الجهود الدولية لدعم تطلعات الليبيين.



جاء ذلك خلال كلمته في أعمال "مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا"، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وخلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر، أكد الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان على أهمية دعم المجتمع الدولي لتطلعات الليبيين، وعلى ضرورة إشراكهم في كافة الجهود الدولية المعنية بمستقبل دولة ليبيا.

وأشاد بنجاح حكومة الوحدة الوطنية الليبية في تنظيم واستضافة مؤتمر دعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس في أكتوبر الماضي.

وأعرب عن ترحيب دولة الإمارات بجميع الجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك اعتماد التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر.

وجدد الترحيب بخطة العمل التي وقعت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بشكل تدريجي ومتواز ومتسلسل.

وفي ختام كلمته، جدد الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان الدعوة إلى توحيد الجهود الدولية لتمكين الشعب الليبي الشقيق لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية.

واستضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤتمر الدولي من أجل ليبيا برئاسة مشتركة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الليبي.