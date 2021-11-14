الاتحاد الأفريقي يدعو لإعادة المدنيين إلى الحكم في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

دعا الاتحاد الأفريقي الجيش في السودان للإسراع بعودة النظام الدستوري، من خلال الانخراط في عملية سياسية تؤدي لإعادة النظام الدستوري في البلاد.



وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إنه يتابع تطورات الأوضاع في السودان، خاصة بعد تعيين مجلس السيادة السوداني الجديد، وفقاً لما ذكره موقع "الراكوبة نيوز" اليوم الأحد.

وأضاف، في بيان له أمس السبت، أنه "يلاحظ بكل أسف بأن الجهات السياسية الفاعلة لا تزال بعيدة عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الانتقال الديمقراطي التي لا تستجيب لتطلعات شعب السودان بما يتماشى مع قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي".

وذكر المسؤول الأفريقي أنه سيرسل مبعوثاً إلى السودان في المستقبل القريب بناء على طلب مجلس السلم والأمن لتشجيع جميع أصحاب المصلحة على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي لهذه الأزمة الجديدة في البلاد.