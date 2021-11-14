بلينكن ونظيره الصيني يناقشان التحضير للقمة الأمريكية الصينية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الصيني، وانغ يي، الجمعة الماضية، القمة الأمريكية الصينية المرتقبة المقرر إجراؤها غدا الاثنين عبر الفيديو كونفرنس.

وجاء في بيان صدر أمس السبت عن رئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: “بحث وزير الخارجية الأمريكية (مع وانغ يي) التحضير للقمة المقبلة عبر الفيديو للرئيسين الأمريكي (جو) بايدن و(الصيني) شي جين بينغ، وهذا اللقاء يعطي للزعيمين فرصة لبحث كيفية تسوية المنافسة الأمريكية الصينية بشكل صحيح وبطريقة العمل المشترك في تلك المجالات التي تتفق فيها مصالح البلدين”.

وأضاف البيان أن بلينكن “عبر عن قلقه من الضغط العسكري والدبلوماسي المستمر من جانب الصين على تايوان”، مشيرا إلى “الاهتمام الأمريكي الطويل الأمد بالسلام والاستقرار في كل جانبي مضيق تايوان”. كما دعا بكين إلى “حوار بناء بهدف تحقيق التسوية السلمية للوضع القائم، وفق رغبة ومصالح شعب تايوان”.

كما أشار بلينكن إلى “أهمية اتخاذ إجراءات خشية أن تعرض إمدادات الطاقة العالمية وتقلب الأسعار تعافي الاقتصاد العالمي للخطر”.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية سابقا بأن وانغ يي قال لبلينكن أنه “يجب على واشنطن اذا اهتمت بصراحة بالسلام في مضيق تايوان أن توقف دعمها للمشاعر الانفصالية في الجزيرة، ومراعاة أحكام الاتفاقيات الصينية الأمريكية الثلاث ومبدأ “الصين الواحدة” والتوقف عن بعث إشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان”.