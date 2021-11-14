انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,750
سعر شراء الدولار 147,750
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار. 2,880,000 تومان
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 114,43 دولار
100 باوند 134,11 دولار
100 دولار 1000,02 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1865,68 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 81,98 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 80,73 دولار
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,750
سعر شراء الدولار 147,750
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار. 2,880,000 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 114,43 دولار
100 باوند 134,11 دولار
100 دولار 1000,02 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1865,68 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 81,98 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 80,73 دولار