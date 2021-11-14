تمهيدا لاقتحامه.. قصف صاروخي على موقعا مهما لداعش في حمرين - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - بدأت القوة الصاروخية للحشد الشعبي، اليوم الأحد، بدك موقع مهم لعناصر داعش في جبال حمرين تمهيدا لاقتحامه.



وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ الخليج 365، إن "قوات الحشد الشعبي تواصل تقدمها لملاحقة فلول داعش في سلسلة جبال حمرين وصولا الى ما يسمى بمعسكر عائشة الذي يتخذه الدواعش مقراً دائماً لهم والذي يضم قادة عناصر داعش في محافظة ديالى".



وأنطلق الحشد والجيش اليوم الاحد، باليوم الثاني من عملية جبال حمرين لملاحقة بقايا فلول داعش في محافظة ديالى.

