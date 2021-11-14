طقس العراق.. درجات حرارة منخفضة وأمطار رعدية مرتقبة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "طقس اليوم الأحد سيكون غائم وستكون درجات الحرارة مقاربة ليوم أمس".

وأضافت، إن "طقس يوم غد الاثنين سيكون غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر واحيانا أمطار رعدية، في حين ستنخفض درجات الحرارة عن اليوم السابق".



وادناه توضيح بالجداول لحالة الطقس خلال الأسبوع الحالي: