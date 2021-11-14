ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 253 مليوناً و253 ألفا و253 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 5 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 253 مليوناً و253 ألفا و253 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و110 آلاف و870 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 229 مليونا و391 ألفا و462 حالة، بحسب مورقع "وورلد ميتر".

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5 ملايين و021469 بعد تسجيل 33498 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 97672 بعد تسجيل 55 وفاة جديدة.

قالت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، إنها سجلت 14642 إصابة و731 وفاة جديدة في قفزة جديدة للوفيات بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 21 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و6111222 وفاة في ثالث أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة والهند والثاني من حيث عدد الوفيات.

أشارت بيانات صادرة من وزارة الصحة بالمكسيك إلى تسجيل 217 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، السبت، مما يرفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات بسبب الجائحة إلى 291089.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن تكون وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

قال مسؤولون، الأحد، إن من المرجح أن تبدأ أستراليا في تطعيم الأطفال دون سن 12 عاما في يناير/ كانون الثاني.

وقال وزير الصحة جريج هانت إن المنظمين الطبيين ما زالوا يراجعون بيانات الصحة والسلامة الخاصة بالتطعيمات التي سيتم إعطاؤها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ومن غير المرجح أن يتخذوا قرارا هذا العام، وتعد أستراليا واحدة من أكثر الدول تطعيما ضد فيروس كورونا في العالم.

وأوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الشهر بجرعة من لقاح فايزر/بايونتيك للاستخدام على نطاق واسع في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما، بعد أن أجازتها هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية.