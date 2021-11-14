انت الان تتابع خبر جدول مواعيد لقاءات اليوم في تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش: المجموعة الأولى لوكسمبورغ # إيرلندا - الساعة 19:45 البرتغال # صربيا – الساعة 19:45 المجموعة الثانية اليونان # كوسوفو - الساعة 19:45 إسبانيا # السويد – الساعة 19:45



المجموعة الثامنة المجموعة الثامنة سلوفينيا # قبرص - الساعة 14:00 كرواتيا # روسيا – الساعة 14:00 مالطا # سلوفاكيا – الساعة 14:00 المجموعة العاشرة أرمينيا # ألمانيا - الساعة 17:00 مقدونيا # آيسلندا – الساعة 17:00 ليشتنشتاين # رومانيا ـ الساعة 17:00.

