انت الان تتابع خبر جدول مواعيد لقاءات اليوم في تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش:
إسبانيا # السويد – الساعة 19:45
المجموعة الثامنة
ليشتنشتاين # رومانيا ـ الساعة 17:00.
المجموعة الأولى
لوكسمبورغ # إيرلندا - الساعة 19:45
البرتغال # صربيا – الساعة 19:45
المجموعة الثانية
اليونان # كوسوفو - الساعة 19:45
إسبانيا # السويد – الساعة 19:45
المجموعة الثامنة
سلوفينيا # قبرص - الساعة 14:00
كرواتيا # روسيا – الساعة 14:00
مالطا # سلوفاكيا – الساعة 14:00
المجموعة العاشرة
أرمينيا # ألمانيا - الساعة 17:00
مقدونيا # آيسلندا – الساعة 17:00
ليشتنشتاين # رومانيا ـ الساعة 17:00.