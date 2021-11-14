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جدول مواعيد لقاءات اليوم في تصفيات كأس العالم

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بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش:

المجموعة الأولى

لوكسمبورغ # إيرلندا - الساعة 19:45

البرتغال # صربيا – الساعة 19:45

المجموعة الثانية

اليونان # كوسوفو - الساعة 19:45

إسبانيا # السويد – الساعة 19:45


المجموعة الثامنة

سلوفينيا # قبرص - الساعة 14:00

كرواتيا # روسيا – الساعة 14:00

مالطا # سلوفاكيا – الساعة 14:00

المجموعة العاشرة

أرمينيا # ألمانيا - الساعة 17:00

مقدونيا # آيسلندا – الساعة 17:00

ليشتنشتاين # رومانيا ـ الساعة 17:00.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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