انت الان تتابع خبر إيطاليا تفقد 3 لاعبين في مباراة 'التأهل' للمونديال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصيب كل من أليساندرو باستوني، ودافيد كالابريا، بينما غادر المدافع كريستيانو بيراغي، معسكر "الأزوري" لأسباب شخصية.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، مدافع أتالانتا، دافيد زاباكوستا إلى المعسكر.



وكان أربعة لاعبين آخرين انسحبوا من معسكر "الأزوري" في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب الإصابة، وهم: القائد والمدافع جورجيو كيليني، والمهاجم تشيرو إيموبيلي، ولاعبا خط الوسط نيكولو تسانيولو ولورينزو بيليغريني.

وتعادل منتخب إيطاليا، حامل لقب بطولة كأس أمم أوروبا 2020، بنتيجة 1-1 مع نظيره السويسري، الجمعة الماضي، ليتساوى الفريقان في النقاط بالمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، قبل المباراة الأخيرة لكل منهما، اللتين تقامان غدا الاثنين.



ويتفوق المنتخب الإيطالي بفارق الأهداف على نظيره السويسري، بواقع 11 مقابل 9.

ويستضيف المنتخب السويسري نظيره البلغاري في نفس توقيت مباراة إيطاليا ومضيفتها إيرلندا الشمالية.

يشار إلى أن متصدر المجموعة وحده يضمن مباشرة مكانا في مونديال العام المقبل بقطر، بينما سيضطر صاحب المركز الثاني إلى خوض مباريات ملحق في مارس المقبل.

