صحيفة: الجيش الأمريكي أخفى "جريمة حرب" ارتكبها بسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، إن الجيش الأمريكي أخفى نتائج ضربتين شنهما بسوريا في 2019 وأسفرتا عن مقتل 46 امرأة وطفل.



وأضافت الصحيفة أن "الضربتين قد ترقيان إلى جريمة حرب محتملة، خلال معركته مع داعش".

وبحسب التقرير، فإن "الضربتين الجويتين المتتاليتين وقعتا بالقرب من قرية الباغوز ونفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مكلفة بالعمليات البرية في سوريا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "القيادة المركزية الأمريكية، التي أشرفت على العمليات الجوية الأمريكية في سوريا، اعترفت بالضربتين لأول مرة خلال الأيام الماضية، قائلة إنهما مبررتان".

وكررت القيادة المركزية في بيان، السبت، الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل 80 شخصا في الضربتين، منهم 16 من عناصر داعش و4 مدنيين، وأنه لم يتضح ما إذا كان الـ60 الآخرون مدنيين.