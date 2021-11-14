شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 جنود خلال تطورات أمنية في «بلوشستان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الباكستاني إن ثلاثة من جنوده قتلوا خلال تطورات أمنية وقعت الليلة الماضية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن جنديين قتلا بنيران عناصر إرهابية، أثناء قيام فرقة عسكرية بمداهمة معقلاً للإرهابيين في منطقة "هوشاب" البلوشية، ضمن عملية أمنية نُفذت بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية مدعومة من الخارج.

وأضاف أن الفرقة العسكرية حققت نجاحاً كبيراً خلال العملية التي تكبد فها الإرهابيون خسائر فادحة، مبينا أن جنديا ثالثا قُتل أثناء محاولته إزالة عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على طريق يرتاده المدنيون.

وجدد البيان تصميم القوات الباكستانية على مواصلة جهودها لمكافحة العناصر الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة السلام والاستقرار والتنمية في إقليم بلوشستان.