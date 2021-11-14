عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبط ذخائر لعناصر العمال الكردستاني شرقي تركيا

الأحد 14 نوفمبر 2021

الخليج 365

ضبطت قوات الدرك التركية، السبت، ذخائر ومستلزمات عائدة لعناصر من حزب العمال الكردستاني خلال عملية في ولاية "تونج إيلي" شرقي البلاد.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الولاية المذكورة، نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح".

وأوضح البيان أن قوات الدرك رصدت مغارة يستخدمها الإرهابيون خلال عملية بمنطقة ريفية.

وأشارت إلى أن القوات ضبطت كمية من الذخائر والمستلزمات العائدة للإرهابيين، وقامت بتدمير المغارة.

وبين الحين والآخر تشن القوات التركية في عدد من الولايات عمليات ضد حزب العمال الكردستاني (المصنف إرهابيا في تركيا) الذي تسميه السلطات التركية تنظيم "بي كا كا" وتدرجه على قوائم الإرهاب.