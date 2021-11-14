عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاتحاد الأوروبي: اتفاق كوب 26 أبقى أهداف اتفاق باريس حية

الأحد 14 نوفمبر 2021

الخليج 365

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الاتفاق الذي توصلت له قمة "كوب 26" بشأن المناخ، السبت، في جلاسكو، يشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنها شددت على أن "العمل لم ينته بعد".



وقالت فون دير لايين في بيان مساء السبت، إن هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية يبقى "في متناول اليد".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية اعتبرت في بيان سابق أن "ميثاق جلاسكو" الذي تبنته 200 دولة في مؤتمر "كوب 26" قد "أبقى على أهداف اتفاق باريس (عام 2015) حية، من خلال منحنا فرصة للحد من ظاهرة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية".

وقالت: "أحرزنا تقدما في تحقيق الأهداف الثلاثة التي حددناها لأنفسنا في بداية كوب 26. أولا الحصول على التزامات بخفض الانبعاثات من أجل عدم تجاوز حدود 1.5 درجة مئوية. ثانيا الوصول إلى هدف 100 مليار دولار سنويا من التمويل المناخي للبلدان النامية والضعيفة، وأخيرا الحصول على اتفاق حول دليل استخدام اتفاق باريس" للمناخ.

وتابعت فون دير لايين: "إذا نفذت كل الالتزامات بعيدة المدى المعلنة في غلاسكو سيمكننا احتواء الاحترار العالمي عند ما دون 2 درجة مئوية. لذا لا يزال علينا العمل أكثر من أجل أن يضعنا مؤتمر المناخ، العام المقبل في مصر، على الطريق نحو 1.5 درجة".

وأردفت: "هذا يجعلنا واثقين من أنه يمكننا أن نوفر للبشرية مكانا آمنا ومزدهرا على هذا الكوكب. لكن لن يكون هناك وقت نضيعه، لا يزال هناك عمل صعب في انتظارنا".

وذكرت بالتزام الاتحاد الأوروبي خفض انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55 بالمئة على الأقل بحلول 2030 مقارنة بعام 1990، وأن يبلغ الحياد الكربوني بحلول 2050.