عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكثر من 68 قتيلا و25 مصابا.. حرب عصابات بأحد سجون الإكوادور

الأحد 14 نوفمبر 2021

الخليج 365

أكدت السلطات في الإكوادور، السبت، مقتل 68 شخصا على الأقل وإصابة 25 آخرين جراء اشتباك بين عصابات في أحد سجون البلاد.



وقال مكتب المدعي العام، إنه فتح تحقيقا في الاشتباكات العنيفة التي بدأت ليل الجمعة واستمرت حتى صباح السبت في سجن بمدينة جواياكيل الساحلية على ساحل المحيط الهادئ.

وذكرت الشرطة الوطنية، أن هناك عملية جارية في مركز اعتقال جواياس إن 1 لاستعادة النظام والسيطرة على السجن.

وقال مكتب المدعي العام إن عدد القتلى اعتمد على بيانات أولية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها إن الاشتباكات اندلعت حوالي الساعة 6:30 مساء (2330 بتوقيت جرينتش)، الجمعة، وتم ضبط بندقية ومسدسين و10 أصابع ديناميت خلال عملية للشرطة.

وأوضحت حكومة إقليم جواياس، التي يقع بها مركز جواياكيل، مساء السبت، أنها رصدت حدوث اشتباكات جديدة داخل السجن.

وشهدت البلاد اشتباكات عنيفة متكررة خلال الأشهر الأخيرة، من بينها تلك التي تحدث داخل السجون، وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في معارك دامية بين العصابات في سجن جواياكيل.

وفي يوليوـ/تموز أدت أعمال شغب في سجون كوتوباكسي وجواياكيل إلى مقتل 21 شخصًا.

وفي فبراير/شباط الماضي قتل 79 شخصا في اشتباكات عنيفة بين عصابات متناحرة في عدة سجون.